Neve in arrivo: in Valle Tanaro allerta gialla per la giornata di domani

Mentre si attende la neve, che potrebbe scendere fino a quota collinare, continuano a saltare gli eventi previsti per il weekend.

Dopo il Villaggio delle Neve previsto per la giornata di domani a Cuneo, annullati anche gli eventi in programma a Limone Piemonte, dove c'è grande eccitazione per l'avvio della stagione benedetto proprio dall'agognata dama bianca.

Non sono previsti particolari disagi per domani, come si evince dal consueto bollettino quotidiano di Arpa Piemonte sull'allerta meteo. Solo, probabilmente perché gli accumuli saranno più consistenti, è stata emanata l'allerta gialla in Valle Tanaro, per possibili disagi alla viabilità.

Invece, sempre Arpa Piemonte, dalla giornta di ieri ha ripreso la pubblicazione del bollettino valanghe e del collegato pericolo per chi va in montagna, in particolare per gli scialpinisti e per chi fa fuoripista. Al momento il pericolo è al grado minimo, uno su cinque. Bisognerà vedere, in base agli accumuli, come saranno le condizioni del manto nevoso nei prossimi giorni. Con le precipitazioni, ovviamente ci sarà un progressivo aumento del pericolo di valanghe.