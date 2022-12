Morto Enzo Lotti, "un combattente innamorato dello sport e dei giovani"

E' morto Enzo Lotti, volto notissimo a Cuneo. Una persona cordiale, diretta, sempre sorridente. Ma soprattutto determinata e tenace. Il decesso ieri, all'età di 85 anni, dopo un breve ricovero.

Lunedì 5 dicembre alle 10 l'ultimo saluto presso la chiesa di San Paolo, a Cuneo.

Presidente del Centro Sportivo Libertas e della Gis (Gestione Impianti Sportivi) della Città di Cuneo fino al 2012, era stimato e benvoluto da tutti.

Ex dipendente Michelin, aveva fondato, insieme a Pierpaolo Briatore e Valentino Giordano, la Libertas Nuoto Cuneo, organizzando corsi di nuoto rivolti a bambini e ragazzi, per i quali aveva grande attenzione e a cui insegnava i valori dello sport pulito e leale.

Dal 2014 al 2018 era stato presidente del Panathlon Cuneo. Una vita, la sua, tutta dedicata allo sport e alla sua promozione tra i giovani e giovanissimi, convinto che fosse uno straordinario strumento di crescita ed educazione.



Lo ricorda senza trattenere le lacrime il "suo" direttore alla GIS Vittorio Meschi. "Per me è stato un padre. E' stato il mio presidente per tanti anni. Una persona meravigliosa, instancabile e determinata. Ogni traguardo per lui era un punto di partenza. Per me la sua scomparsa è un dolore immenso. Se Cuneo ha questa bellissima piscina, lo si deve anche e soprattutto a lui. Aveva iniziato ad imbastire il progetto già nei primi anni del 2000. E' stato un percorso lungo, la piscina è stata realizzata quando la GIS è uscita dalla gestione degli impianti sportivi comunali, ma dietro c'è lui".