Scopri Asti a Natale con i “Gioielli del Territorio”e “Il Magico Paese di Natale”

Proseguono le iniziative legate al Natale Astigiano. Ogni fine settimana Asti accoglie tanti turisti e visitatori, curiosi di vivere l’atmosfera natalizia in città, in questo periodo ancora più affascinante e suggestiva.

I mercatini del Magico Paese di Natale diffusi in tutto il centro storico e l’inedita rassegna di eccellenze “Gioielli del Territorio” presso il Palatartufo nel salotto della città, in piazza San Secondo, offrono la possibilità di godersi l’attesa del Natale, curiosando tra prodotti di artigianato, specialità enogastronomiche, degustazioni e tanto altro.

Il Palatartufo e “I Gioielli del territorio” 2022

Fino al 23 dicembre 2022 nel “Palatartufo”,oltre ai banchi di vendita del tartufo, sono previsti spazi di esposizione e vendita dei prodotti enogastronomici di eccellenza gestiti dalle associazioni di categoria, i cosiddetti “Gioielli del Territorio” che sono insieme ai tartufi i protagonisti dell’iniziativa.

Nei fine settimana i vari momenti di degustazione prevedono una proposta varia di piatti della tradizione serviti con tartufo (carne cruda, robiola, uovo al tegamino etc) e abbinati ai grandi vini del territorio.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre, dalle 10 alle 20, al corner CNA si potranno degustare le Italian Grape Ale (I.G.A.), birre ad alta fermentazione realizzate con uva o mosto d’uva.

A rappresentarle magistralmente sarà il Birrificio artigianale Sagrin di Calamandrana, che dal 2015 unisce la forte tradizione enologica del territorio con l’approccio eclettico della birra artigianale. Chi volesse conoscere un po’ più a fondo il mondo delle I.G.A. può partecipare al Laboratorio di degustazione “Quando la birra incontra l’uva: le ITALIAN GRAPE ALE” - organizzato in collaborazione con https://www.mypersonalbeercorner.it/My Personal Beer Corner – che si svolgerà nel Palatartufo sabato 3 dicembre a partire dalle 16.

L’evento si aprirà con la presentazione del progetto ITALIAN GRAPE ALE, accompagnato da un assaggio di benvenuto.

A seguire la degustazione di altre 2 birre, in abbinamento ai prodotti dell’azienda agricola Agripassione, di Valmanera, presente del vicino corner Confagricoltura.

Costo promozionale 10 euro.

Per partecipare occorre prenotarsi attraverso il sito: https://cna-at.sumupstore.com/ o mandare una mail a cna@at-cna.it o recarsi presso il corner CNA nel Palatartufo sabato 3/12 al mattino (a partire dalle 10).



“Il Magico Paese di Natale”

Per tutti i fine settimana (e durante il ponte dell'Immacolata) fino al 18 dicembre, è possibile visitare il Magico Paese di Natale 2022, uno dei mercatini natalizi più importanti d’Europa, con oltre 130 casette di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da ogni parte d'Italia.

In particolare, in piazza San Secondo, si trova una selezione di casette di produttori locali d'eccellenza.

Tante altre attrattive sono presenti in città per lo svago di grandi e piccini: in Piazza Statuto c’è la pista da pattinaggio e la tradizionale Giostra dei Cavallini, e in Piazzale Saracco (pressi di Piazza Libertà fronte sede CR Asti) la Grande Ruota panoramica.