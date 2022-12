Cuneo, all'Università della terza età si parla di astronomia

Prosegue l’attività dell’Università della Terza Età di Cuneo che vede in programma per lunedì 5 dicembre 2022, al cinema Monviso ore 15,30, la conferenza di ENRICO COLLO che avrà come tema “Navigazioni spaziali: le ultime novità del cielo”.

Cosa è successo nel campo dell’astronomia nell’ultimo anno? Quanti incredibili successi e quante occasioni perse, in un mondo sempre più distratto da altre priorità che credevamo far parte di un passato ormai lontano? Quali eventi celesti ci lasceranno a bocca aperta nel 2023? E cosa succederà questa notte in cielo sopra le nostre teste?

Trasformiamola sala del cinema in un grande planetario, un abbaino che si affaccia sulle stelle: torniamo bambini e prepariamoci per un viaggio nelle bellezze dell’Universo, raccontate dagli occhi della Scienza. “Qui Base Terra, siamo sull’orlo di una catastrofe ambientale e umanitaria. C’è qualcuno lassù pronto ad ascoltarci e a farci ragionare su cosa significa abitare tutti su un unico e piccolissimo pianeta?”