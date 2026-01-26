L’Istituto “Sebastiano Grandis” di Cuneo vola ai Caraibi

Dalle aule di via Mazzini alle coste della Martinica: prosegue con successo l’impegno dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Sebastiano Grandis" nel promuovere la mobilità internazionale come strumento cardine della formazione scolastica. L’ultima testimonianza d'eccellenza arriva da Alessia Ibrahimi, studentessa della classe 5^C Turismo, che ha recentemente concluso un percorso di mobilità a lungo termine (PCTO) nell'isola dei Caraibi francesi.

Un’esperienza professionale in un contesto internazionale

Dal 13 novembre al 23 dicembre 2025, Alessia ha svolto uno stage presso l’Hotel Karibea di Sainte-Luce, affiancata dalla scuola partner ospitante, il Lycée Nord Caraibe. Durante le sei settimane di permanenza, la studentessa ha operato attivamente nella reception della struttura, gestendo check-in, check-out e prenotazioni, arrivando a ricoprire ruoli di responsabilità come la conduzione di visite guidate per tour operator internazionali in lingua tedesca e italiana.

"Vivere e lavorare lontano da casa mi ha resa più autonoma e sicura di me stessa," ha dichiarato Alessia nella sua relazione finale. "Questa esperienza mi ha permesso di mettere in pratica le competenze studiate a scuola e di chiarire il mio interesse per il settore turistico".

[Il video dell’esperienza di Alessia sul canale YouTube del Grandis.]