"Grazie per il vostro servizio": Savigliano premia gli ausiliari di vigilanza

"Grazie per tutto quello che fate. Il vostro senso civico dà un significato nobile al servizio che offrite ai saviglianesi".

Il Comune di Savigliano ha voluto ringraziare e premiare i propri Ausiliari di Vigilanza, conosciuti ai più come “Nonni vigile”, per l'indispensabile attività di supporto che svolgono a titolo volontario, per esempio nelle manifestazioni o assistendo i bambini all'entrata e all'uscita da scuola.



La cerimonia si è svolta in occasione del 25° anniversario dalla fondazione del gruppo comunale degli Ausiliari, sodalizio nato il 19 ottobre 1995 (la celebrazione dell'anniversario è stata posticipata a causa della pandemia).

Il sindaco Antonello Portera, la Giunta comunale e il comandante della Polizia Locale Rocco Martini hanno consegnato un attestato di benemerenza a coloro che hanno svolto il servizio per almeno 25 anni: Giuseppe Rivetti (in servizio dall'8 novembre 1995 al 1 ottobre 2022), Antonino Trentacoste (in servizio dall'8 novembre 1995 al 15 giugno 2022), Francesco Filippi (in servizio dall'8 novembre 1995 al 30 giugno 2022),Carlo Demarchi (in servizio dall'8 novembre 1995 al 21 dicembre 2021), Vittorino Villois (in servizio dall'8 novembre 1995 al 9 settembre 2022) e Maria Luisa Gibelli (in servizio dall' 8 novembre 1995).

Quello saviglianese è il primo e più duraturo gruppo di “Nonni vigile” del cuneese. Oggi sono in tutto 13 le persone di diversa età che svolgono – con il coordinamento degli uffici comunali e in particolare del Corpo di Polizia Locale – un'intensa attività di supporto alle istituzioni pubbliche.

"Svolgete la vostra attività come volontariato, come se fosse scontata, ma la ricaduta per la collettività è tangibile – hanno detto il sindaco Antonello Portera e l'assessore alla sicurezza Rocco Ferraro –. Vogliamo dirvi grazie, e farvi sentire l'apprezzamento verso il compito che portate avanti per i saviglianesi, specie quelli più piccoli".



"Vi siete sempre comportati con senso istituzionale – ha evidenziato Rocco Martini – permettendo lo svolgimento di tante manifestazioni e talvolta sopportando anche qualche biasimo da parte della gente. Il vostro è un encomiabile contributo civico".

"Il sodalizio – ha aggiunto Martini – è ovviamente aperto a tutta la cittadinanza. Invitiamo coloro che volessero diventare Ausiliari di vigilanza ad iscriversi al gruppo, mettendosi in contatto con il Comando di Polizia locale".