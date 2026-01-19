Donati 2.500 euro alla pediatria di Mondovì grazie alla solidarietà della "Tractors Infinity Night"

Il grande cuore dei partecipanti alla "Tractors Infinity Night" di Trinità, anche quest'anno, ha consentito di donare 2.500 euro a sostegno del reparto di pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

L'iniziativa, curata e organizzata dal Comitato Savella, ha coinvolto 222 trattori, provenienti da titta la Granda che, domenica 4 gennaio, hanno dato vita all'angelo del Natale.

"Oggi abbiamo consegnato le offerte raccolta al reparto diretto dalla dottoressa Patrizia Fusco, primario di pediatria e nido - spiegano gli organizzatori -. Abbiamo donato anche due trattori giocattolo che ci sono stati donati per i bambini ricoverati. Siamo certi che, come sempre, l'ospedale utilizzerà al meglio questi fondi che saranno utili per acquisto di materiale, ma anche attività volte a potenziare l'offerta del reparto. Speriamo di poter fare ancora di più il prossimo anno".

Per l'iniziativa si ringrazia: il Comune di Trinità, Fondazione CRF, la Croce Bianca di Fossano, l’associazione Vigili del Fuoco Odv, il Comitato Savella, Giulio e Sebastiano Mana, Mauro Sampò, Luca Mana, Federico Barbero, gli Alpini di Trinità e Guido Fissolo.