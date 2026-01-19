 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 19 gennaio 2026, 15:29

Donati 2.500 euro alla pediatria di Mondovì grazie alla solidarietà della "Tractors Infinity Night"

Oggi, lunedì 19 gennaio, la consegna delle offerte raccolte grazie alla manifestazione organizzata a inizio gennaio a Trinità

Foto Guido Fissolo

Foto Guido Fissolo

Il grande cuore dei partecipanti alla "Tractors Infinity Night" di Trinità, anche quest'anno, ha consentito di donare 2.500 euro a sostegno del reparto di pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. 

L'iniziativa, curata e organizzata dal Comitato Savella, ha coinvolto 222 trattori, provenienti da titta la Granda che, domenica 4 gennaio, hanno dato vita all'angelo del Natale. 

"Oggi abbiamo consegnato le offerte raccolta al reparto diretto dalla dottoressa Patrizia Fusco, primario di pediatria e nido - spiegano gli organizzatori -. Abbiamo donato anche due trattori giocattolo che ci sono stati donati per i bambini ricoverati. Siamo certi che, come sempre, l'ospedale utilizzerà al meglio questi fondi che saranno utili per acquisto di materiale, ma anche attività volte a potenziare l'offerta del reparto. Speriamo di poter fare ancora di più il prossimo anno". 

Per l'iniziativa si ringrazia: il Comune di Trinità, Fondazione CRF, la Croce Bianca di Fossano, l’associazione Vigili del Fuoco Odv, il Comitato Savella, Giulio e Sebastiano Mana, Mauro Sampò, Luca Mana, Federico Barbero, gli Alpini di Trinità e Guido Fissolo.

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium