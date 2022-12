A Busca un laboratorio autobiografico per la terza età

A partire da mercoledì 11 Gennaio 2023, per 5 mercoledì, dalle 10 alle 11,30 in Via Massimo d'Azeglio, 25 a Busca, si terrà un Laboratorio Autobiografico per la terza età con la relatrice Counselor Maura Allamando.

Il progetto è incentrato su quel momento dell'età adulta in cui si avverte il desiderio di raccontare la propria storia di vita. Perché non farlo in compagnia in uno spazio di ascolto protetto e valorizzato?

Gli incontri vedranno i partecipanti raccontare in gruppo pezzi di storie di vita, attraverso la parola, le immagini e qualche gioco, in un clima di condivisione confronto e creatività.

Da un lato l'ascolto attivo ed empatico di un counselor con le sue tecniche, gli spazi, i tempi e le dinamiche espressive; dall'altro in questo caso ciascun partecipante è chiamato a portare alla luce il proprio patrimonio di vita caratterizzato da esperienze, ricordi e memorie spesso dimenticate, inespresse oppure poco valorizzate, attraverso il racconto.

Per informazioni ed iscrizioni chiamare Maura Allamando al numero 329/4329226.