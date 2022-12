“Dal Monviso al Brasile”, raccolta fondi per una cisterna di acqua potabile

L’associazione saluzzese “Dal Monviso al Brasile”, che ha come punto di riferimento il missionario don Angelo Vincenti oggi rientrato in diocesi per via dell’età, promuove una campagna di raccolta fondi denominata “Caixa d’Agua”.



Spiega Davide Mondino, uno dei responsabili dell’associazione: «Più di trenta tra bambine e bambini con meno di 3 anni sono accolti presso la casa famiglia Lar Heleninha. Si tratta di bambini tutti vittime di abusi e abbandono che il tribunale dei minori di Palmares ha affidato alla Granja. L’acqua comunale arriva raramente e la pressione non è sufficiente per riempire la cisterna che si trova a circa 2,5 metri d’altezza. Il pozzo scavato una quindicina di anni fa è ormai secco, e tutti gli scavi fatti di recente non hanno prodotto risultati. Attualmente nelle giornate in cui manca l’acqua, l’unica soluzione è quella di fargliela arrivare tramite bidoni che vengono riempiti presso gli altri centri della Granja. Con questo progetto – annota Mondino - vorremmo costruire una cisterna interrata che permetta sia di raccogliere l’acqua comunale sia eventualmente di poterla rifornire tramite camion cisterna».



Il progetto verrà presentato sabato 10 dicembre alle 15,30 presso l’Oratorio don Bosco di Saluzzo. Nell’occasione verrà proposto uno spettacolo di magia solidale del “mago Monte” (Gabriele Montersino).



Al termine verrà offerta una merenda per tutti. I fondi raccolti saranno i primi della campagna che ha l’obiettivo di raggiungere quota 8 mila euro, cifra preventivata per la costruzione della cisterna.