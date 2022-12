Savigliano, proiezione del docufilm "Dalla terra al pane" di Andrea Murchio

Venerdì 9 dicembre, alle 21, presso il cinema Aurora in via Ghione 10, ci sarà una nuova proiezione della docufiction “Dalla terra al pane” del regista Andrea Murchio, per permettere ai cittadini saviglianesi - e non solo- che non hanno potuto assistere alla prima nazionale avvenuta a fine settembre al Teatro Milanollo, di ripercorrere la storia e le tradizioni delle campagne saviglianesi attraverso un’opera cinematografica coinvolgente e emozionante.

L'ingresso alla proiezione sarà a offerta libera: il ricavato sarà devoluto ad attività di ippoterapia dedicate a bambini con difficoltà presso il Centro Ippico Equi Maresco.