A Saluzzo un ciclo di serate per conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe

Il Centro Cinofilo CINOTEK asd organizza "PARLIAMO DI CANI", una serie di serate gratuite per sensibilizzare, informare e approfondire argomenti di comune interesse per la vita con un cane.

Gli incontri, della durata di circa un'ora e mezza, si svolgeranno presso la sala del BAR STAZIONE in piazza Vittorio Veneto 3 dalle ore 20.15.

Gli incontri previsti:

14 dicembre "ARRIVO DEL CUCCIOLO", consigli e suggerimenti dalla cucciolata alla nuova casa;primi accorgimenti in casa.

21 dicembre "SCELTA CONSAPEVOLE, consigli su come scegliere una tipologia di cane in base alle nostre aspettative e stile di vita.

11 gennaio 2023 "DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE QUOTIDIANA", spiegazioni sui vari comportamenti indesiderati del nostro cane.

18 gennaio "ESCURSIONI IN SICUREZZA", con la partecipazione di un Istruttore e Guida AIGS Cosa può essere utile,a cosa bisogna fare attenzione. Passeggiate in montagna, boschi e collina: consigli e suggerimenti per farle in sicurezza.

25 gennaio "DOMANDE e RISPOSTE", istruttori cinofili rispondono ai quesiti dei partecipanti.

1 febbraio "IL GIOCO. COME E PERCHÉ GIOCARE COL CANE", limportanza di questa fondamentale risorsa e benefici psicofisici.

8 febbraio "COLLARE O PETTORINA?", aspetti positivi e negativi, differenze, sicurezza. Conoscere e valutare meglio cosa utilizzare per il proprio cane.

Le serate sono gratuite,solo con vincolo di consumazione.