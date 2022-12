Ricorsi infondati: via libera del Consiglio di Stato per la ciclabile lungo Via Stramiano a Racconigi

Martedì 6 dicembre il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza sul ricorso, presentato da alcuni frontisti interessati avverso il Comune di Racconigi, relativo all’esproprio di terreni per la realizzazione della nuova pista ciclabile che verrà realizzata lungo la Via Stramiano, nel percorso compreso tra il castello e il Centro cicogne e anatidi.

Il Consiglio di Stato ha respinto nella sua interezza ed in modo definitivo l’appello presentato, rilevando non fondate tutte e sei le motivazioni addotte dai ricorrenti e ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

“Sono assolutamente soddisfatto per l’esito della sentenza che ha, per l’ennesima volta ed in modo definitivo, certificato come il comune abbia rispettato tutte le leggi senza alcuna eccezione. - commenta il consigliere delegato Domenico Annibale - Ma soprattutto sono soddisfatto perché finalmente i cittadini racconigesi avranno presto a disposizione una pista ciclabile lungo la quale poter andare in bicicletta e passeggiare”.