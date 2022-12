A Cuneo la magia del Natale con l’associazione “Voglia di crescere”

La magia del Natale come una magia nella magia, di chi con tenacia, continuità e grande sensibilità si adopera tutto l’anno a sostegno dei piccoli cuori del reparto TIN - Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo.

L’associazione “Voglia di Crescere”, sabato 17 e domenica 18 dicembre, allestirà la casetta di Babbo Natale a Cuneo in corso Nizza, angolo corso Dante, in cui accoglierà tutti i bambini offrendo loro un piccolo dono.

“Questa iniziativa” – commenta Daniela Ferrero presidente dell’associazione cuneese – “è stata ideata per ampliare l’annuale festa di Natale che si teneva in Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Vogliamo accogliere tutte le famiglie in un momento augurale e accrescere la consapevolezza verso la prematurità e il percorso insieme.

Il nostro prossimo obiettivo è la realizzazione di una “Stanza genitori” all’interno della Terapia Intensiva Neonatale che consenta ai genitori di un neonato ricoverato di stare continuativamente con il proprio bambino, evitandone la separazione. Nell’occasione sarà possibile adottare un Pupazzo di Neve per contribuire alla realizzazione del progetto. Ringraziamo fin d’ora il Comune di Cuneo che ha concesso la piazza, Armando Garden per l’allestimento natalizio e tutti i sostenitori di questa iniziativa.”

L’associazione “Voglia di Crescere”, nata nel 2006 e con sede a Busca, supporta il reparto TIN attraverso il sostegno concreto ai neonati ed alle loro famiglie, l’acquisto di attrezzature mediche e la sensibilizzazione della cittadinanza verso questa realtà.

"Ringrazio Voglia di Crescere” – commenta il direttore della TIN, Dr. Andrea Sannia - “per questa nuova iniziativa a sostegno della TIN e dei suoi piccoli pazienti. È un progetto reso ancora più significativo dalla prossimità delle festività natalizie ed un incoraggiamento per tutto il personale medico e infermieristico che, con sensibilità e impegno, si dedica all’assistenza dei neonati in difficoltà. Le giornate in piazza saranno anche l’occasione per fare gli auguri di Buone Feste a tutti i volontari e sostenitori di Voglia di Crescere.”

Chi volesse sostenere la realizzazione della “Stanza Genitori” può effettuare un bonifico al seguente IBAN IT55O0200810290000100909374 oppure utilizzando Satispay (negozi) Voglia di Crescere.