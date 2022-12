Tifose del Marocco ripuliscono piazza Galimberti dopo la festa per la vittoria della Nazionale

In tutta la Granda, nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 10 dicembre), i tifosi e i simpatizzanti della Nazionale di calcio del Marocco hanno festeggiato l'incredibile vittoria contro il Portogallo: piazza Galimberti a Cuneo è stata, senza dubbio, uno dei centri più 'vissuti' in questo senso.



Ma quando le urla, le risate e gli schiamazzi si sono placati forse non tutti si sono accorti di una piccola dimostrazione di civiltà accessoria ai festeggiamenti, che ha avuto luogo nella successiva serata: due donne originarie del Paese maghrebino hanno ripulito il 'salotto di Cuneo'.



Il Marocco, prima squadra africana a qualificarsi a una semifinale dei Mondiali di calcio, affronterà ora la Francia nell'incontro previsto per le ore 20 di mercoledì 14 dicembre.