Cuneo, controlli Polizia Locale: agenti in borghese nella zona della stazione e corso Dante

Nuovo intenso fine settimana di controlli per la Polizia Locale di Cuneo, che nella serata di sabato 10 dicembre ha predisposto appositi servizi di viabilità in occasione dello svolgimento della manifestazione “Illuminatale”. Nel servizio sono stati coinvolti i nuclei di Pronto Intervento e dell’Ufficio Traffico.

Contemporaneamente è stato programmato un servizio congiunto con la Questura con orario protratto sino alle ore 22.

Gli agenti della Municipale hanno altresì presidiato con personale in borghese le aree di corso Dante, della stazione ferroviaria, di via Meucci e via Silvio Pellico, con attività di prevenzione che hanno portato anche all'identificazione di due persone presenti nella zona del Movicentro.

"In settimana – si annuncia dal Comando della Municipale – continueranno i controlli dei parchi cittadini, delle frazioni e del centro cittadino con presidi anche in piazza Costituzione e nelle aree di corso Nizza comprese tra piazza Europa e corso Gramsci".