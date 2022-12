Aziende: perché affidarsi ad un Head Hunter per la ricerca del personale

Chi ha bisogno di un Head Hunter?

Molte organizzazioni dispongono di dipartimenti HR strutturati che si occupano anche di ricerca e selezione, tuttavia anche in questi casi la collaborazione con un Head Hunter per assumere talenti può portare enormi vantaggi. Le aziende che decidono di affidare le proprie ricerche ad una società di head hunting ottengono 3 benefici:

- Ottimizzazione delle tempistiche. Le fasi della selezione che richiedono un effort temporale maggiore, come la ricerca dei candidati e la mediazione, vengono seguite dall’Head Hunter e il reparto HR può dedicarsi ad altre attività;

- Ricerche mirate. La conoscenza del mercato e il suo livello di specializzazione in uno specifico settore permettono all’Head Hunter di focalizzarsi solo su profili in linea. Inoltre, la sua attitudine al dialogo gli consente di interagire e ingaggiare anche i candidati passivi;

- Approccio tecnologico e innovativo. L’Head Hunter è portatore di innovazione e le aziende con cui collabora, oltre a beneficiare del suo network, possono confrontarsi con lui in merito a strategie e nuovi trend del settore.

Ma cosa fa esattamente un Head Hunter? In poche parole, identifica profili potenzialmente in linea con la posizione che l’azienda gli ha affidato, si rivolge a loro per proporgli il ruolo, funge da mediatore tra l'azienda che assume e il candidato facilitando il dialogo, colloca i migliori talenti in modo rapido ed efficiente.

Per individuare il partner ideale per i tuoi processi, ti consigliamo di ricercare 4 caratteristiche.

● Iniziamo con velocità di reazione e puntualità. Il mercato del lavoro, soprattutto per alcune figure professionali come i profili IT, è diventato frenetico. In questo scenario dove l’urgenza e la competizione sono all’ordine del giorno, un bravo Head Hunter deve essere reattivo e procedere rapidamente sfruttando tutte le armi in suo possesso, come ad esempio tecnologia, digitalizzazione dei processi, dati e network.

● Proseguiamo con la flessibilità. Le esigenze dell’azienda e del reparto HR possono cambiare rapidamente, anche durante il mandato. In questo contesto l’Head Hunter è la figura che deve consigliare e guidare l’organizzazione verso il profilo più adatto, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza.

● Analizziamo ora la sua capacità di valutare le hard skills. Un partner valido per l’head hunting deve sapersi destreggiare nell’oceano delle competenze tecniche, una delle questioni più ardue per tutti coloro che si occupano di ricerca e selezione. Per rispondere a questa esigenza Reverse, società di head hunting, ha introdotto lo Scout, un professionista esterno che possiede le stesse competenze del candidato ma con una seniority maggiore. Lo Scout guida il colloquio tecnico e valuta le hard skills del candidato, compilando un report per i manager di linea.

● Infine trasparenza e confronto costante. Un Head Hunter deve saper guidare sia l’azienda cliente che il candidato, accompagnandoli durante tutti gli step del processo e assicurandosi che tutte le parti coinvolte siano ingaggiate e lo vivano in modo gradevole.

Concludiamo dicendo che il rapporto tra HR e società di head hunting va oltre la collaborazione tra cliente-fornitore, infatti possiamo definirla come una vera e propria partnership. L’Head Hunter infatti deve toccare con mano la cultura aziendale e il purpose che muove l’organizzazione, deve essere capace di inserirsi nelle sue dinamiche e soprattutto nei valori che la caratterizzano, in modo da individuare candidati adeguati non solo per le loro hard skills ma anche per culture fit.