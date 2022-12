Tieni Rocketize, The Sandbox e Axie Infinity prima che il mercato rialzista ritorni

Nonostante la perdita di miliardi di denaro a causa dell'inverno cripto, gli utenti di criptovalute sperano che un mercato rialzista possa presto tornare. Come mostrano le tendenze del mercato delle criptovalute, molti stanno acquistando la nuova criptovaluta, Rocketize (JATO), insieme ai token di gioco The Sandbox (SAND) e Axie Infinity (AXS) in attesa del ritorno del mercato rialzista.

Molti analisti ritengono che Rocketize (JATO), The Sandbox (SAND) e Axie Infinity (AXS) abbiano il potenziale per produrre guadagni significativi, aiutando gli utenti a ridurre al minimo le perdite. Questo articolo esamina questi token per mostrare perché dovresti tenerli in attesa del ritorno del mercato rialzista. Iniziamo con The Sandbox (SAND).

The Sandbox: incredibile token di gioco da acquistare a buon mercato

The Sandbox (SAND) è una criptovaluta di gioco blockchain che alimenta un mondo di realtà virtuale (VR) in cui gli utenti possono creare, costruire, giocare e monetizzare contenuti.

Essendo uno dei migliori progetti metaversi del settore crittografico, The Sandbox (SAND) consente agli sviluppatori di accedere a strumenti per la creazione di giochi play-to-earn (P2E). Attraverso il progetto The Sandbox (SAND), gli utenti possono immergersi nel gameplay e nelle interazioni sociali mentre guadagnano, acquistano e scambiano risorse.

I titolari di Sandbox (SAND) sono aperti a partecipare al boom del mercato NFT poiché stanno partecipando a un ecosistema che guida l'esplosione NFT.

Con i token The Sandbox (SAND), i titolari possono acquistare appezzamenti di terreno basati su NFT noti come LAND. Con i loro LAND, possono costruire ed erigere strutture e ospitare eventi che possono fruttare buoni soldi. I proprietari di terreni possono anche guadagnare denaro noleggiando o affittando i loro token LAND ad altri utenti a pagamento.

Molti esperti sono ottimisti sul fatto che The Sandbox (SAND) raggiungerà la luna. Grazie alle sue capacità di gioco e finanza decentralizzata (DeFi), The Sandbox (SAND) ha un potenziale e un valore ad alto rendimento. Pertanto è una criptovaluta da acquistare ora prima che il mercato rialzista ritorni.

Axie Infinity: accesso al mondo di Axis

Dal lancio nel 2018, Axie Infinity (AXS) ha dimostrato la sua capacità di ottenere buoni rendimenti agli utenti. Come The Sandbox (SAND), il token gaming e metaverse è un'altra criptovaluta da acquistare ora durante l'inverno cripto.

Axie Infinity (AXS) alimenta un mondo VR in cui gli utenti possono acquistare animali domestici aggiornabili basati su NFT (Axis) e utilizzarli nelle arene di gioco. Più giocano, maggiori sono le loro possibilità di guadagnare oggetti NFT che possono vendere con denaro reale.

I possessori di Axie Infinity (AXS) possono governare il loro Axis con diversi aggiornamenti e funzionalità e venderli per decine o migliaia di dollari sul mercato Axie.

Con Axie Infinity (AXS), i titolari possono guadagnare premi di puntata a lungo termine che aggiungono più valore alle loro partecipazioni. Grazie alle funzionalità P2E del progetto crittografico e alla capacità NFT, Axie Infinity (AXS) è una delle criptovalute più ricercate.

Rocketize: token meme compatibile con NFT con potenziale ad alto rendimento

Secondo gli analisti, la nuova criptovaluta, Rocketize (JATO), ha quello che serve per generare rendimenti più elevati rispetto a diverse criptovalute leader.

Rocketize (JATO) guiderà un ecosistema in grado di attrarre vari appassionati di criptovalute, un fattore per accelerare la sua crescita e il valore di mercato della criptovaluta. Sebbene sia un token meme, Rocketize (JATO) aspira a seguire le orme di Shiba Inu (SHIB) portando più utilità nel settore delle monete meme.

Come progetto incentrato sulla comunità, gli utenti di Rocketize (JATO) possono fornire e usufruire dei servizi DeFi con diversi mezzi per guadagnare entrate passive. Il nuovo progetto di criptovaluta consentirà agli utenti di coniare e scambiare NFT, comprese le carte collezionabili meme, e partecipare a eventi NFT.

Con Rocketize (JATO), i titolari possono guadagnare tramite prestiti e picchettamenti DeFi, massimizzando i profitti e i benefici finanziari. La nuova criptovaluta è deflazionistica e implementerà diverse bruciature di token per migliorare la sua domanda e il suo valore.

Indubbiamente, Rocketize (JATO) ha il potenziale per rilanciare il mercato delle criptovalute e garantire guadagni, motivo per cui gli esperti consigliano di tenerlo ora. La nuova criptovaluta è in prevendita e si sta già esaurendo.

Considerazioni finali:

Secondo l'analisi degli esperti, Rocketize (JATO) vanta una capacità. Insieme a The Sandbox (SAND) e Axie Infinity (AXS), Rocketize (JATO) è una criptovaluta da acquistare ora per avere la possibilità di sorridere quando tornerà il mercato rialzista.

