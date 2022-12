Tre monete meme che dovrebbero essere sul radar di ogni investitore in mezzo al mercato orso in corso - Dogecoin, Shiba Inu e Big Eyes Coin

La storia di come le monete meme sono cresciute fino a diventare una delle principali categorie di token all'interno del settore delle criptovalute è una delle meravigliose storie di ciò che la comunità globale può ottenere con la tecnologia blockchain.

Notevoli nel settore per la loro natura divertente e comica, nonché per la loro enorme utilità, le monete meme sono passate da uno zimbello a una forza da non sottovalutare tra le varie altre categorie crittografiche, come le monete De-Fi e le monete da gioco. Con l'industria in uno dei periodi più difficili della sua storia, questa categoria di criptovalute sta emergendo come una fonte ideale per gli investitori crittografici tra cui scegliere mentre continua la ricerca di criptovalute in grado di salvare portafogli e produrre rendimenti enormi.

Nonostante tutti i loro difetti, una cosa che non può essere negata è l'enorme utilità che le monete meme possiedono, e questa è una qualità ideale che può essere utile nel clima attuale. Questo pezzo discute tre monete meme che fanno preziosi investimenti crittografici all'interno del clima attuale per vari motivi. Ecco perché Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Big Eyes Coin (BIG) dovrebbero essere sul radar di ogni investitore in mezzo al mercato orso in corso.

Dogecoin: una moneta meme con transazioni super veloci

Dogecoin (DOGE) è la più grande moneta meme per capitalizzazione di mercato e una criptovaluta che molti nel settore considerano la moneta meme originale e il pioniere dello spazio. Ora una delle prime dieci criptovalute per capitalizzazione di mercato, gli inizi di Dogecoin sono più sorprendenti di quanto pensi. Il token è iniziato come uno scherzo per prendere in giro l'industria delle criptovalute. Tuttavia, i suoi valori fondamentali hanno rapidamente attirato l'attenzione di pochi all'interno del settore e il token ha iniziato ad accumulare fan da tutta la comunità globale.

Dogecoin (DOGE) si distingue per diverse caratteristiche impressionanti, come l'elaborazione fulminea e i tempi di conferma delle transazioni che superano Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Il token viene utilizzato principalmente come servizio di ribaltamento per contenuti di valore su piattaforme di social media popolari, ma un giorno potrebbe raggiungere l'adozione globale. Dogecoin (DOGE) possiede azioni su importanti piattaforme crittografiche del settore, come Binance e Coinbase.

Shiba Inu: facilitare le interazioni tra comunità decentralizzate

Shiba Inu (SHIB) è la seconda moneta meme più grande per capitalizzazione di mercato e una criptovaluta rinomata nel settore delle criptovalute per facilitare la costruzione di comunità decentralizzate.

Fa parte di un'iniziativa che cerca di promuovere la collaborazione e l'interazione tra comunità decentralizzate e il suo successo ha scatenato una pletora di imitazioni all'interno del settore. Alcuni di questi imitatori includono King Shiba, SHIBAVAX, Captain Shibarrow e così via. Shiba Inu (SHIB) incentiva l'ecosistema Shiba Inu e facilita le transazioni all'interno dello ShibaSwap.

Come una delle prime venti criptovalute per capitalizzazione di mercato, Shiba Inu (SHIB) possiede azioni su varie piattaforme crittografiche di spicco, come Binance e Coinbase.

Big Eyes Coin: uno slancio per la costruzione di una moneta meme

Big Eyes Coin (BIG) è una moneta meme imminente nel settore delle criptovalute che è recentemente diventata oggetto di eccitazione e anticipazione tra i clienti abituali delle criptovalute, come trader e investitori. Ciò è dovuto alle molte caratteristiche interessanti del token e alle loro applicazioni reali. Big Eyes Coin (BIG) non richiede commissioni di transazione, e questo lo rende il primo per le attività crittografiche quotidiane all'interno del settore.

La Big Eyes Coin (BIG) è attualmente in prevendita e ha raccolto oltre $ 11 milioni, suggerendo che potrebbe essere una risorsa preziosa nel clima attuale. Inoltre, è possibile utilizzare il codice BCUTE154 per un bonus di monete.

