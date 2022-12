Lo storico centro anziani "Famija Saluseisa" rinnova il direttivo

Domenica 18 dicembre lo storico circolo Acli "Famija Saluseisa" di piazza Cavour (di fianco alla Multisala Italia) rinnova il direttivo. Il presidente in carica è Giorgio Putto, il vice è Marinella Pellegrino e il segretario Domenico Botto che sono nuovamente candidati, insieme ad altri sei, in lizza per i sette posti disponibili. Si tratta di Secondo Barale, Angelo Bravo.

Roberta Caffaro, Bruno Costamagna, Michele Piana e Bruna Quaglia. Le operazioni di voto si terranno nella sede del circolo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

“Hanno diritto di voto – spiegano dalla Famija - i soci regolarmente tesserati nel 2022 e i nuovi soci del 2023: possono scegliere fino a tre nominativi che sono appositamente indicate nelle schede”.

Il nuovo direttivo, dopo l’insediamento, avrà poi il compito di individuare le tre figure di vertice: presidente, vice e segretario. Resterà in carica per il prossimo triennio, 2023-25. Lo storico centro anziani cittadino ha oltre 100 soci. E’ frequentato ogni giorno da oltre 30 fra anziane ed anziani che si ritrovano per giocare a carte e per fare due chiacchiere di fronte ad un caffè