Neve a bassa quota: allerta gialla in pianura e in Valle Tanaro per domani

Emanato il bollettino di Arpa Piemonte per la giornata di domani giovedì 14 dicembre. Le previsioni confermano le precipitazioni nevose che coinvolgeranno la nostra provincia, anche a quote basse, già a partire dalla mattinata.

Gran parte della Regione sarà in ‘giallo’, colorazione che indica fenomeni localizzati con possibili disagi alla viabilità. In particolare per quanto riguarda la nostra provincia saranno in questa condizione le aree F e M che indicano l’area ‘Tanaro’ (che riguarda parte del Monregalese, dell’Albese) e la pianura (in modo esteso il Saviglianese, il Fossanese e il Braidese).