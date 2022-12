Niente mercatino dei piccoli animali al MIAC di Cuneo: appuntamento al gennaio 2023

Il mercatino dei piccoli animali saluta il 2022, in attesa di tornare il prossimo anno. L'esposizione, in programma ogni mese negli spazi del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo (MIAC), a dicembre non si svolgerà.



L'ultima domenica del mese, giorno nel quale di consueto va in scena il mercatino, cade infatti il giorno di Natale e l'idea di anticipare l'evento di una settimana è stata accantonata per via di alcune problematiche di tipo sanitario legate all'influenza aviaria.



Il mercatino dei piccoli animali del MIAC dà quindi appuntamento a visitatori e appassionati al mese di gennaio 2023.