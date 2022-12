Racconigi e il progetto 'Una città per tutti 2.0': tre posti di lavoro per disoccupati over 58

Fino al 13 gennaio 2023 sarà possibile inviare la propria candidatura per partecipare al cantiere di lavoro denominato “Una città per tutti 2.0”. Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, ha l’obiettivo di ridurre il disagio economico e sociale di persone disoccupate over 58, prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.



Alla conclusione del bando saranno scelte tre persone che verranno impiegate in diverse attività utili alla comunità, come la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e delle aree verdi presenti sul territorio. Il lavoro si articolerà su 30 ore settimanali, per 12 mesi, con un’indennità giornaliera di 30,15 euro lordi.



“In questo momento così difficile per molte persone, fra caro-bollette e aumento del costo della vita, crediamo sia importante che l’amministrazione comunale resti vicina alle persone più deboli - commenta il vice sindaco Alessandro Tribaudino - Difficilmente, oggi, un sessantenne disoccupato riesce e trovare una nuova occupazione: aver aderito al bando della Regione, aver ottenuto i finanziamenti e aver avviato questi cantieri di lavoro significa poter dare una speranza di lavoro, e di futura pensione, a tre di queste persone che stanno vivendo un periodo di difficoltà. Una goccia nel mare, ma è goccia su goccia che si formano le onde”.



Per partecipare all’iniziativa è necessario possedere i seguenti requisiti: aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici; essere disoccupati; essere residenti nel territorio della regione Piemonte dal almeno 12 mesi e non essere percettori di ammortizzatori sociali. In fase di selezione verrà data la priorità ai cittadini residenti nel Comune di Racconigi.



Il modulo della domanda per partecipare al bando è disponibile sul sito del Comune di Racconigi e dovrà essere consegnato tramite le seguenti modalità: a mano all’ufficio protocollo del palazzo comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13, via email all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it oppure tramite Pec a comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it.