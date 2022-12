Dalla Fondazione CRC quasi 5 milioni di contributi in quattro bandi

Il CdA della Fondazione CRC ha deliberato, nell’ultima riunione prevista nel corso del 2022, 4,766 milioni di euro di fondi su quattro diversi bandi tematici promossi nel corso nel 2022.



“Quasi 5 milioni di euro a disposizione della comunità provinciale per interventi su ambiente, sostenibilità dei servizi per le persone anziane, tutela del patrimonio culturale e benessere delle giovani generazioni. Un bel modo per chiudere il 2022, in cui abbiamo celebrato i nostri 30 anni di vita, e per ribadire le linee strategiche scelte dalla Fondazione per sostenere lo sviluppo del nostro territorio” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “I progetti previsti dai quattro bandi prenderanno operativamente avvio a inizio 2023, garantendo un’ampia attività e il coinvolgimento di moltissimi partner operativi”.



Bando Nuove Energie

Un totale di quasi 1,4 milioni di euro suddivisi su 2 misure:

- 22 contributi per un totale di oltre 766 mila euro che permetteranno di attivare 22 Comunità Energetiche Rinnovabili in provincia di Cuneo, su un totale di 46 attualmente attive a livello nazionale. Un contributo che permette alla provincia di diventare leader in Italia per presenza di CER.

- 9 contributi per un totale di 600 mila euro per la redazione dei PAESC (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima) e la successiva realizzazione di una delle azioni identificate come prioritarie dal Piano.



Bando Residenze di comunità

- 1,7 milioni di euro di contributi per 13 progetti che mettono in rete 48 case di riposo di tutta la provincia. Le risorse inizialmente a disposizione sono state più che triplicate per far fronte a una situazione molto complessa, con l’obiettivo di varare modelli gestionali che si basano sulla rete e la condivisione di servizi tra le strutture, per renderle più efficienti e sostenibili.

Rimane aperta la seconda misura del Bando, che prevede la collaborazione con Intesa Sanpaolo per un fondo dedicato alla messa in sicurezza e al rilancio delle strutture.

Bando Patrimonio Culturale

- 1,2 milioni di euro per 53 contributi su 5 misure, a sostegno di interventi di restauro, valorizzazione e conservazione programmata di beni culturali in provincia di Cuneo. La novità di questa edizione è rappresentata dalla misura dedicata a interventi di miglioramento della fruizione di giardini e parchi storici di notevole interesse e rilevanza culturale ad uso pubblico, con particolare attenzione alle proposte di incremento dell’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale.



Bando Giardino delle idee

- 5 contributi per un totale di 500 mila euro a sostegno di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di benessere dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni, attraverso la promozione e l’accompagnamento di azioni integrate e multidisciplinari. In partenza a gennaio 2023 il percorso di accompagnamento alla progettazione definitiva delle attività nei territori selezionati, attraverso le reti di soggetti che coinvolgono attori pubblici e privati.