A Cherasco la premiazione del Concorso Calendario Naturalistico 2023

Si è svolta nella serata di mercoledì 12 dicembre la premiazione del Concorso Calendario Naturalistico 2023 della Città di Cherasco, organizzato in collaborazione con il museo "Segre" e l’Associazione "Cherasco Cultura", che da anni promuove le particolarità del territorio attraverso il disegno naturalistico.

Il tema scelto per il calendario 2023 è stato "I coleotteri del territorio Cheraschese". I concorrenti hanno presentato 12 disegni, raffiguranti 12 coleotteri di specie diverse, ritratti nel loro ambiente naturale.

La vincitrice dell’edizione è Alessia Meloni di Cagliari. Al secondo posto Elena Bernocco di Cherasco, al terzo Sara Maggi di Savona. Il premio speciale è andato ad Matilde Gallazzi di Varese.

La premiazione si è svolta presso l’Auditorium della Banca di Cherasco.

Hanno partecipato alla premiazione il Presidente Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero e il Vice Direttore Generale Danilo Rivoira. Banca di Cherasco ha sostenuto la realizzazione del calendario, nei principi di valorizzazione del territorio, tutela dell’ambiente e della biodiversità.

«Il nostro Istituto di Credito Cooperativo – ha detto il presidente di Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero dal palco dell’auditorium - è orgoglioso di sostenere anche per il 2023 questa iniziativa. Soprattutto perché il calendario è diventato ormai una tradizione molto sentita e apprezzata dalla comunità».

Questo l’intervento del sindaco Carlo Davico: «Ancora una volta, attraverso le pagine del calendario della Città, il nostro Comune guarda al nuovo anno con sentimenti di fiducia e speranza verso un futuro che sia caratterizzato da pace e prosperità. Il calendario, che da diversi anni il Comune di Cherasco realizza con il museo Giorgio Segre e l’Associazione Cherasco Cultura, è un omaggio che l’Amministrazione vuole fare ai Cheraschesi che potranno, mese dopo mese, ritrovare una particolarità del nostro territorio. Il soggetto scelto per il 2023 è stato “I coleotteri del territorio Cheraschese”, un mondo, quello degli insetti, che a noi umani può apparire lontano, ma che in realtà è fondamentale per l’equilibrio ambientale, ma anche per la nostra stessa esistenza. Le nostre scelte quotidiane sono quindi fondamentali per proteggere la natura e la biodiversità, alle quali siamo legati a doppio filo. A tutti Voi, cittadini Cheraschesi, da parte mia e dell’Amministrazione Comunale rivolgo quindi i più sentiti auguri di un anno sereno e ricco di opportunità e un sentito ringraziamento a tutti coloro che, nelle più varie forme, si dedicano al bene della nostra comunità».