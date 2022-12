Valanga sul monte Incianao in alta Valle Stura: nessun coinvolto

Tragedia sfiorata in alta Valle Stura sopra Bersezio, paradiso degli sci alpinisti, in una giornata spettacolare per gli appassionati.

Attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 17 dicembre, si è staccata una valanga di grosse dimensioni dal Monte Incianao, versante Lose, sopra il bosco di Argentera.

É stato mobilitato il soccorso alpino, intervenuto con l’elicottero del 118, ma al momento si esclude che ci siano persone coinvolte.

Ricordiamo che il pericolo valanghe, dopo la copiosa nevicata dello scorso 15 dicembre, è di grado 3 Marcato.