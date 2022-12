Opere libere create dentro il carcere di Saluzzo, in mostra al Monastero della Stella

I manufatti artistici realizzati dai detenuti nei laboratori artigianali presenti nella Casa di reclusione “Morandi” saranno esposti, sabato 17 e domenica 18 dicembre al Monastero della Stella, in piazzetta Trinità 4/A, in occasione della mostra “Opere Libere con Creativi-tè”.

Opere e degustazione di tè aromatizzati accompagnati dai dolci di “Voci Erranti” realizzati biscottificio della casa di reclusione saluzzese. Gli oggetti in esposizione sono realizzati a mano dai detenuti del carcere di Saluzzo nei laboratori di sartoria, oreficeria, ceramica e pittura.

"La mostra, nata da un progetto della Sezione carceraria del Liceo Artistico Soleri Bertoni, anche quest’anno – spiega la referente Daniela Zinola – vede la collaborazione dell’associazione di volontariato penitenziario “Liberi Dentro”. In questa nuova edizione il pubblico potrà ammirare le opere dei Laboratori artistici del Liceo (bijoux, addobbi natalizi, suppellettili in legno e in ceramica, lavori pittorici) e i manufatti del recente Laboratorio sartoriale “Are@51Lab” con le proposte di accessori femminili".

Opere Libere, organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, prevede l’inaugurazione “Creativi-tè” in cui sarà offerta una degustazione di tè aromatizzati accompagnati dai dolci di “Voci Erranti” prodotti nel biscottificio del carcere Morandi.

L’evento sarà allietato dai ragazzi del Coro del Liceo Soleri Bertoni.

Le opere esposte potranno essere cedute a fronte di una donazione il cui ricavato sarà utilizzato per il proseguimento delle attività laboratoriali del carcere.

Inaugurazione sabato 17 dicembre alle 16, apertura fino alle 19 e domenica 18 dicembre dalle 10 alle 19 con orario continuato. Ingresso libero.