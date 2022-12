Grave incidente sull'A6: coinvolti due camion e un'automobile

Incidente stradale, nelle prime ore di questa mattina lungo l'autostrada A6 'Torino-Savona' nei pressi del casello di Marene.

Coinvolti nel tamponamento - avvenuto in direzione Savona - due mezzi pesanti e un'automobile. Uno dei due camion risulta ribaltatosi sulla sede stradale. Feriti gli autisti dei camion: quello del mezzo ribaltato è di origine straniera, ma residente a Torino, ed è stato portato all'ospedale di Savigliano in codice giallo (illesi ma sconvolti l'altro autista e il conducente dell'auto).

Sul posto la polizia stradale, i tecnici dell'autostrada, le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e del torinese e l'emergenza sanitaria.

Non è stata disposta la chiusura dell'autostrada da Carmagnola, ma è stato deciso di far deviare il traffico verso il parcheggio di una vicina area di sosta chiudendo una parte di corsia in direzione Savona, così da far superare l'incidente agli automobilisti in viaggio.