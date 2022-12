Cuneo, al Teatro Toselli l'ultima tappa del tour di Massimo Priviero "Essenziale"

Il 23 dicembre prossimo, alle ore 21, nella splendida cornice del teatro Toselli di Cuneo si terrà l’ultima tappa di “Essenziale” tour di Massimo Priviero (35 concerti in tutto Italia).

L’artista internazionale, considerato una delle voci più belle e più vere del rock d’autore italiano, si è sempre contraddistinto oltre che per la sua musica anche per libertà esistenziale e di pensiero ben presenti in una produzione ormai più che trentennale; migliaia di concerti in tutto il mondo e centinaia di brani pubblicati.

L’evento di Cuneo è realizzato a quattro mani, il cantautore e compositore Massimo Priviero con l’artista e presidente Prohumanity Aurelio Blengino, ed è concepito in nome della Pace e della Fratellanza Universale.

Per l’occasione Aurelio Blengino presenterà il suo nuovo libro in uscita intitolato “L’Arte per la Pace”.

Durante la serata interverranno, per un breve saluto al pubblico, alcuni esponenti di spicco provenienti dal mondo del volontariato internazionale laico e interreligioso. Il desiderio e l’obbiettivo è di dare agli abitanti della città, della regione ma anche ai tanti che arriveranno non solo dall’Italia, una speciale serata in nome della musica d’autore mixata con i valori della Pace.

Il concerto del noto cantautore durerà circa due ore e sarà diviso in due tempi.

Considerando la grande affluenza prevista nonché le numerose prenotazioni, il teatro sarà aperto dalle ore 20.30.

Per coloro che eventualmente non troveranno posto in teatro ricordiamo il dopo concerto live ad Open Baladin Cuneo; nel locale ubicato in Piazza Foro Boario Massimo Priviero terrà, alle 23.30 con ingresso gratuito, un secondo breve concerto.