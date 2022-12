Incidente a Cavallermaggiore, auto fuori strada: vigili del fuoco sul posto

Incidente a Cavallermaggiore, in frazione Monasterolo, sulla provinciale 129, dove è in corso l'intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo, impegnati per una vettura finita fuori strada.

All'interno una donna, rimasta incastrata con un braccio all'interno dell'abitacolo. Necessario estricarla per consegnarlo alle cure del 118. Non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti.

Incidente anche a Roata Rossi: un'altra vettura uscita di strada, con quattro persone a bordo. Vigili del fuoco intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo. Feriti in modo lieve i coinvolti.