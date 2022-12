Arriva da Paesana il nuovo vigile del Comune di Cavour

È Andrea Reinaudo, ventinovenne di Paesana, il nuovo vigile del Comune di Cavour che ha preso servizio il 1° dicembre.

Reinaudo è alla sua prima esperienza da agente di polizia locale. “Fin da quando ho finito le scuole sognavo di entrare nell’Esercito – racconta –, ma non avevo intenzione di lasciare la mia famiglia, i miei affetti e il mio territorio. Mi sono iscritto al primo concorso per polizia locale che ho potuto svolgere, trovandolo il giusto compromesso, e sono davvero felice di aver potuto iniziare a lavorare”.

Ogni neoassunto nel Comando dei Vigili in Piemonte è tenuto a frequentare un corso di formazione trimestrale, con insegnanti i comandanti specializzati nelle varie materie. Non si ha ancora una data precisa sul corso, che viene organizzato compatibilmente con le esigenze di tutta la Regione, ma sarà presumibilmente svolto a Torino a partire da gennaio. Non avendo quindi esperienze pregresse, Reinaudo svolge al momento attività in affiancamento ai colleghi e non può fare multe. “A Cavour mi sto trovando molto bene, sia con gli agenti che con gli impiegati comunali. Sto imparando molto e sono grato della loro gentilezza e pazienza” commenta.

La nomina di Reinaudo arriva attingendo dalla graduatoria del concorso svolto dall’Unione dei Comuni del Monviso ad aprile. “Era un’assunzione necessaria – spiega il sindaco Sergio Paschetta –, dato che uno dei tre agenti andrà a svolgere, per metà dell’orario, unicamente mansioni burocratiche e di supporto agli uffici interni, lavori che comunque portano via molto tempo ai compiti sul campo degli agenti. Sono diversi i versanti impegnativi di Cavour, dalle manifestazioni, alla viabilità, al controllo sugli ecopunti: ora potremo sicuramente garantire una maggior presenza”.