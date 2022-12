Studenti del musicale di Alba e della media Pertini in concerto in cattedrale

LICEO MUSICALE “LEONARDO DA VINCI” ALBA

Comunicato Stampa 2022/04

La Condivisione musicale parte dall’Indirizzo Musicale di ALBA.

Martedi 20 dicembre presso la Cattedrale S. Lorenzo di Alba è andato in scena l’ultimo dei cinque concerti che il Liceo Musicale “da Vinci” ha presentato nel periodo pre-natalizio sul territorio albese. Il concerto è stato in realtà un momento di forte condivisione tra due istituzioni pubbliche ad indirizzo musicale operanti da tempo nella capitale delle Langhe: la scuola secondaria di I grado Pertini e il Liceo Musicale da Vinci: 120 ragazzi nella fascia d’età scolastica dai 12 ai 18 anni sono stati protagonisti come interpreti ed esecutori, applauditi da un numerosissimo pubblico di genitori e famigliari che ha gremito il Duomo in ogni ordine di posto. Un ringraziamento speciale va al parroco don Dino Negro che ha accolto con gioia le due scuole musicali, spendendo parole di elogio:“Non è così frequente vedere in questa sede così tanti giovani riuniti tutti insieme ed accomunati dall’impegno dello studio di uno strumento musicale”. Per dovere di cronaca si sono esibite l’ Orchestra della SMIM “Pertini” e l’orchestra e il coro del triennio del Liceo Musicale da Vinci. Da sottolineare inoltre il debutto artistico della neonata classe 1AM del Liceo Musicale sia in veste corale che orchestrale.