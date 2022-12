Dalla Granda il generatore che darà luce all’ospedale di Izyum, città sepolta dagli orrori della guerra 

Izyum , nell’oblast di Kharkiv, è una delle città divenute simbolo del conflitto che dal 24 febbraio sta interessando l’intera Ucraina . Qui dal 28 febbraio sono cominciati i primi attacchi in un centro che prima della guerra contava 45.000 abitanti .

Situazione che sfociò in pochi giorni nei bombardamenti del 3 marzo che causarono la morte di otto civili . Episodio che, nei fatti, innescò quella che passerà alla storia come la battaglia di Izyum . Dopo un mese la città cadde sotto il controllo russo ai primi di aprile .

Dopo la liberazione, la città divenne, suo malgrado, nota per l’orrore delle fosse comuni: 440 cadaveri vennero rinvenuti dalla polizia locale in un bosco nella periferia del comune . SENZA INFRASTRUTTURE NE' CORRENTE ELETTRICA

Izyum prova ad andare avanti nonostante l’80% delle infrastrutture siano state distrutte. A questo si aggiungono i recenti attacchi in tutta l’Ucraina alle forniture di energia che stanno mettendo a dura prova la popolazione durante questo primo inverno in guerra.

In questa drammatica situazione è giunto questa mattina, martedì 27 dicembre , a pochi giorni da Natale un generatore elettrico da 48kilowatt di corrente lineare destinato all ’ospedale civile di Miria Pishchanska , che garantirà continuità energetica alla struttura. La consegna è stata effettuata alla direttrice della struttura da Don Gregorio , parroco attivo nella diocesi di Leopoli , città dove lo scorso venerdì 16 dicembre è giunta la spedizione umanitaria partita dalla provincia di Cuneo nella notte di martedì 13 dicembre.

Nell’anno corrente sono già state organizzate diverse spedizioni. A marzo, ad aprile e a luglio. In quelle occasioni furono portati medicinali, vestititi e cibo. Questa volta il carico è stato differente.

"Il problema in Ucraina - ci spiegava prima della partenza Paride Lanciani - ora è energetico con il freddo dell’inverno e gran parte della popolazione che non può scaldarsi. KIRA si è immediatamente attivata nell’organizzazione di una missione nella settimana antecedente il Natale, nell’obiettivo di raccolta di fondi e materiale di prima necessità. Sono giunte richieste di generatori di corrente come elemento primario d’urgenza.”