Il cordoglio delle Acli di Cuneo per la scomparsa di Bruno Carli

Il presidente provinciale delle ACLI di Cuneo, Elio Lingua, con la presidenza provinciale e il consiglio provinciale ACLI, partecipano al dolore della famiglia e del sindacato CISL di Cuneo, per la scomparsa di Bruno Carli.

“Come associazione abbiamo avuto il piacere di collaborare in varie forme – dice il presidente Lingua - e sempre abbiamo trovato in lui grande competenza, umanità e spirito di servizio. Gli siamo profondamente riconoscenti per tutto il bene e per l’esempio di vita che ha dato come padre, sindacalista, cittadino impegnato nel politico e sociale, a servizio della comunità provinciale della Granda”.

Alla moglie, ai figli, a tutti i famigliari e amici, le ACLI di Cuneo esprimono le più sentite e sincere condoglianze.