Fossano, cresce l'attesa per il Capodanno in piazza con lo zoo di 105

Cresce l'attesa a Fossano per la notte più lunga dell'anno con Capodanno in Piazza con Lo Zoo di 105. Il Dj Jonny Mele, volto emergente della nota trasmissione radiofonica sarà sul palco di Piazza Castello ad accogliere l'anno nuovo con i deejay locali Marco Marzi, Marco Skarica e il loro staff che da anni anima le piazze del Piemonte.

Si partirà dalle 21,30 con il dj set per arrivare alla seconda parte della serata con l'ospite che si esibirà a partire dalle 23,30 fino a notte inoltrata.

L'evento, organizzato da Mario Piccioni in collaborazione con il supporto economico e logistico del Comune di Fossano, sarà interamente gratuito ma a numero chiuso. All'ingresso dell'area evento sarà presente anche un van per street Food.





SICUREZZA E LOGISTICA

L'accesso alla piazza sarà possibile dalle ore 21 unicamente da Via Cavour dove operatori di sicurezza effettueranno i controlli sugli zaini (oltre ai classici materiali vietati nelle manifestazioni all'aperto come da normativa vigente verrà prestata particolare attenzione al divieto di introdurre super alcolici e materiale pirotecnico di qualsiasi tipologia e genere).

Sarà infatti vietata la consumazione di super alcolici nell'arena, consentita la birra in bicchieri di plastica.

Si consiglia di arrivare a Fossano con largo anticipo e si consiglia di posteggiare in Piazza Diaz, Piazza Norma Cossetto, Piazza Panero, Piazza Dompe, anche in considerazione delle modifiche alla viabilità nelle zone limitrofe all'area di manifestazione e alla chiusura al traffico e alla sosta di Via Roma a partire dalle ore 18,00 per consentire un "Cordone di Sicurezza" attorno alla Piazza.

Gli operatori di sicurezza saranno provvisti di apparecchiature contapersone e, al superamento del numero massimo stabilito dagli organizzatori e vagliato dalla Commissione di Vigilanza, non sarà consentito l'accesso alla Piazza, motivo per cui si consiglia vivamente di presentarsi in Piazza con largo anticipo rispetto alla mezzanotte.



Per il deflusso ed in caso di emergenza si prega di seguire con attenzione le indicazioni degli operatori di sicurezza (uscite di emergenza su via Lancimano, Viale Martiti e Via Cavour) che verranno comunque indicate tramite altoparlante ad inizio manifestazione, come prescritto dalla commissione di vigilanza e dalla normativa in materia di pubblico spettacolo.

Le Persone disabili sono pregate di presentarsi con un accompagnatore, nel caso in cui non fosse possibile sarà presente del personale ad esso adibito e si prega di segnalare all'ingresso dell'area. All'interno della Piazza saranno disponibili bagni chimici come da normativa vigente.

Si ricorda altresì che per tutta l'area esterna alla manifestazione è in vigore il Regolamento di Polizia Urbana (consultabile sul sito del Comune) che prevede il divieto di utilizzo di materiale pirotecnico. Nel dettaglio l'articolo 26 del regolamento recita quanto segue: “fatta salva l’azione penale, è vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi (250 metri) di ospedali, case di cura e/o riposo, scuole, luoghi di culto e all’interno dell’area zona A così come individuate nel Prgc ai sensi dell’ art. 2 lett. a) del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968 (Centro storico di Fossano)”.

Ulteriori restrizioni potranno essere applicate ai sensi delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo e di ordine pubblico.

Sul sito del Comune di Fossano potranno trovarsi le specifiche ordinanze di chiusura strade.