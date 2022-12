A San Defendente di Cervasca torna la festa di Sant'Aldo

Una iniziativa particolare e unica nel suo genere, che continua a mantenere salda nei decenni, dove lo spunto per festeggiare il proprio onomastico è l'occasione ideale per poter disquisire dell'anno appena concluso e dei progetti per il futuro.

Alla speciale festa, fissata per domenica 15 gennaio 2023 a San Defendente di Cervasca, sono invitate tutte le persone di nome Aldo ed Alda con il seguente programma: