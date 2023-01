Casteldelfino, quattro lupi attaccano un cinghiale nel centro del paese

Nel video l'avvistamento di due lupi sulla strada per la borgata Bertines a Casteldelfino

Quattro lupi hanno attaccato un cinghiale che ha cercato riparo nel cortile del condominio Plein Soleil in pieno centro a Casteldelfino, in alta valle Varaita.

A raccontare l’episodio Gianni Zedda. “Il fatto è avvenuto giovedì sera 29 dicembre, intorno alle 20. Mio nipote, Enrico Peiracchia – racconta Zedda – stava rientrando a casa quando ha avvertito dei rumori all’esterno del palazzo. È andato a vedere di cosa si trattasse e si è trovato a pochi metri quattro lupi che stavano attaccando un cinghiale. Quest’ultimo ha cercato riparo nel cortile del condominio mentre i lupi, alla vista di mio nipote, si sono dileguati. Anche il cinghiale, riparatosi in un angolo del cortile, si è poi successivamente allontanato. Nel solo mese di dicembre – aggiunge Zedda – sono stati circa una decina le segnalazioni della presenza di lupi sia in prossimità del paese e nelle borgate”.



Di seguito un video inviatoci da Zedda riferito a un avvistamento di due lupi sulla strada per la borgata Bertines.

GUARDA IL VIDEO