Un anno nuovo ricco di propositi per il Gruppo Alpini di Peveragno

La sera del 14 dicembre, in paio di intense orette, nella sede di frazione Montefallonio di Peveragno, ex scuole elementari, si è tenuta la decima riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini locale, in carica per il triennio 2022-2025. Si è svolta alla presenza di quindici soci, ovvero dieci membri del direttivo, Maurilio Ferrua, il capogruppo, Bartolo Barale, Luciano Civalleri, Stefano Dalmasso, Denis Vit, Antonio Giubergia, Mauro Macagno (segretario che ne ha fatto preciso verbale), Luciano Dho, Gabriele Macagno e Sergio Marchisio, e cinque soci non del direttivo, Ezio Ribero, Livio Oggero, Livio Grosso, Bruno Nalotto ed Alessandro Martini. Articolato e importante era l’ordine del giorno.

Si è partiti con la «Festa annuale del Gruppo»: prevista per domenica 12 febbraio a San Giovenale (itinera tra le frazioni), si stanno man mano definendone i dettagli (programma definitivo a gennaio). A tal proposito sembra confermato il pranzo sociale nei locali del peveragnese «SMAC», mentre si sta definendo il sacerdote che celebrerà la messa e la partecipazione di una corale.

Si è confermata l’adesione a «Natale in Contrada 2022», organizzato dalla Pro Loco di Peveragno, con il solito «tavolo delle trippe in minestrone» (prodotti locali e quantità «pre pandemiche», del 2019). Il Gruppo si è radunato puntuale, sia il 23 dicembre, per i preparativi, le due sere del 24 e 26, avvolto in tabarri e con cappelli tradizionali in testa (ancora vicino ai locali dell’Asilo Comunale).

A tutti i soci che ne hanno fatto richiesta, tramite il gruppo WhatsApp, è stato consegnato il panettone o il pandoro della sezione (con allegato calendario), al prezzo di 15 euro, versati alla stessa sezione, per scopi associativi.

I soci che, su richiesta della sezione, avevano prestato servizio di assistenza nei giorni di vaccinazione antiCovid (Giovanni Bertaina, Mario Dalmasso, Stefano Dalmasso, Luciano Dho, Maurilio Ferrua, Sergio Marchisio, Bruno Nalotto, Livio Oggero, Raffaele Peano, Giancarlo Toselli) son stati premiati nella caserma di San Rocco Castagnaretta, nella mattina di sabato 17 dicembre.

A testimoniare gruppo coeso, in armonia, alcuni soci hanno chiesto la disponibilità della sede, concessa gratuitamente, per una festa di Capodanno.

Gli Alpini ricordano di aver provveduto ad allestire, per le vie del paese, su richiesta del sindaco (come da verbale della riunione di novembre), le luminarie natalizie, che verranno rimosse a gennaio, sempre compatibilmente con la disponibilità di soci volontari per tale compito.

Domenica 22 gennaio verrà celebrato, con adesione peveragnese, il consueto «Anniversario della battaglia di Novo Postojalowka», quest’anno a Mondovì.

Argomento principale, come sempre in questa stagione, è stato il «Tesseramento 2023» (bollino a 20 euro). Si son stabilite le date. L’appuntamento è nella sede, tutti i sabati e le domeniche di gennaio e febbraio, a partire dal 14, sino all’11, con ultimo momento domenica 12 febbraio, durante la festa sociale (si potrà ancora aderire al mattino, nei locali parrocchiali di San Giovenale). La sede resterà aperta il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e la domenica, mattina e pomeriggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. I giorni, quindi, saranno il 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio, il 4, 5 e 11 febbraio. Si raccomanda a tutti i soci di non tardare a tesserarsi oltre i termini previsti e ad attenersi agli orari indicati per non creare disguidi.