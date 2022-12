In tantissimi alla fiaccolata sulla neve organizzata dalla Scuola Sci Limone [FOTO]

Tantissimi gli spettatori che ieri sera, venerdì 30 dicembre, hanno raggiunto Quota 1400 per assistere alla fiaccolata dei maestri di sci organizzata dalla Scuola Sci Limone in collaborazione con la Riserva Bianca e il Comune.



"E’ stata un’emozione incredibile – dicono soddisfatti gli organizzatori – vedere tantissime persone aspettare sulla neve per ammirare la discesa dei maestri, con le loro fiaccole verdi, bianche e rosse a formare la bandiera italiana sul ripido pendio della pista Cresta, perfettamente preparata dagli addetti della Riserva Bianca. Persone di tutte le età hanno ballato grazie alla musica della 'Movin on Family' e alla coinvolgente animazione di Andrea Caponnetto prima e dopo la fiaccolata, augurandosi a vicenda un felice 2023 con la cioccolata calda e il vin brulé offerti dalla Scuola Sci Limone".



Un lavoro enorme hanno fatto anche i “gattisti” e tutti gli addetti della Riserva Bianca, impegnati a preparare la pista e che poi hanno dato spettacolo scendendola con le luci accese e salutando all’arrivo gli spettatori che hanno lungamente applaudito.





Un grandissimo successo in attesa del prossimo grande evento sulle nevi della pista del “Maneggio” a Limone Piemonte, martedì 3 gennaio 2023 dalle ore 18 con la fiaccolata dei bimbi, un emozionante spettacolo dei Maestri di sci della Scuola Sci Limone e il grande spettacolo dei fuochi artificiali “piro-musicali” presentati da Sonia De Castelli. Non mancheranno, come sempre, cioccolata calda e vin brulé offerti a tutti i presenti.