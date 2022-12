Il tema "neve" scalda l'ultimo consiglio comunale del 2022 a Mondovì

Ultimo consiglio comunale del 2022 a Mondovì.

Ieri venerdì 30 dicembre a scaldare i banchi del consiglio è stato soprattutto il tema "neve", relativo alla gestione dello sgombero e pulizia strade in seguito alle copiose nevicate del 15 dicembre scorso.

Dopo la trattazione dei punti all'ordine del giorno, tra i quali nuovi provvedimenti e modifiche per la mortuaria, il sindaco Luca Robaldo è intervenuto per dare alcune comunicazioni, insieme al vice sindaco e assessore Gabriele Campora, anticipando così le risposte alle domande poste in un'interrogazione sul tema, presentata congintamente dalle forze di minoranza di centro destra e centro sinistra.

"Riconosciamo che ci sono state criticità e per questo ci siamo scusati - ha ricordato il sindaco - "Ci tengo però a precisare che negli anni non ricordo che ci siano stati anni in cui le nevicate non abbiamo creato problemi. Noi provvederemo ad intervenire per far sì che certe problematiche non si ripetano più, ma occorre anche dire che alcune regole forse sono state dimenticate dai cittadini, come puire i propri affacci sulle strade o adottate la corretta attrezzatura invernale per l'auto. Per quanto riguarda le scuole sappiamo che le maggiori difficoltà riguardano le superiori e in particolare gli studenti provenienti dalle vallate, per questo stiamo pensado a provvedimenti differenziati per ordini e gradi. Nel caso dello scorso 15 dicembre la decisione di mantenerle aperte è stata adottata in relazione al bollettino Arpa e alle previsioni meteo."

Allo stesso modo l'amministrazione pensa di interventire assumendo un provvedimento che renda obbligatorie dotazioni invernali su tutte le strade del territorio comunale, non escludendo la possibilità di chiedere alla polizia locale di pattugliare aree critiche per la viabilità, in caso di neve, per verificare che tutti abbiano opportune dotazioni.

"La nevicata del 15 è stata particolare - ha dichiarato il vice sindaco Gabriele Campora - non tanto per la quantità di neve, ma perché è stata preceduta dal gelicidio. Nel monegalese in 8 ore è caduto 1/4 della neve dell'intera stagione, senza contare che è avvenuta in un orario interessato da intensi passaggi intensi di auto che hanno reso sgombero piu complesso. Sul territorio comunale sono stati sparsi 1800 quintali di sale, attivando circa 46 addetti, tra operai e autisti. Si stima che il costo dell'ultima nevicata per il Comune sia di circa 150mila euro. Già dalle ore prima erano state attivate le ditte per lo spargimento di sale e ghiaia. Se posso dire, mi aspettavo l'interrogazione, era scontato, ma non condivido gli atteggiamenti demagogici che non portano a nulla. Anche quando il consigliere Rosso era assessore non mancavano le lamentele per la neve, ma ricordo che amministrare la città non è un gioco, creare allarmismi non serve a niente".

Sull'argomento delle comunicazioni il consigliere Rocco Pulitanò interviene: "Questa lunga enunciazione vuole essere una risposta all'interrogazione?"

"Le interrogazioni non sono accuse e queste era doveroso presentarla" - ha aggiunto il consigliere Davide Oreglia.

Per i consiglieri di maggioranza Laura Barello, Guido Bessone e Cecilia Rizzola la situazione neve "crea semore disagio, sta anche a noi consiglieri far passare la giusta comunicazione con i cittadini ed evitare allarmismi."

Il consigliere Enrico Rosso, per il centrodestra ha affermato: "Rivolgo un elogio al sindaco che di fronte ai social ha chiesto scusa per il disagio arrecato, facendo presenti gli errori. Non condivido quello che è stato replicato dal vice sindaco Campora sulla "nevicata eccezionale": in questo caso secondo me c'è stata mancanza di controllo per le attività di salatura e sabbiatura, partire secondo me tardi".

In chiusura di discussione il consigliere Roberto Ganzinelli è intervenuto, giudicando la discussione neve "stucchevole" e, riferendosi al tema sicurezza, ha cercato di portare l'argomentazione sui lavori allo scaricatore, argomento non oggetto di discussione.

"I disagi ci sono stati - ha concluso il consigliere Elio Tomatis - questo è vero, ma proposte per migliorare non mi sembra ci siano state. Inoltre noto che in consiglio è nata una nuova coalizione tra le forze di centrodestra e centrosinistra, una vera opposizione, che critica tutto, chissà quanto durerà questo matrimonio, ma spero che questo faccia riflettere".

Se all'interrogazione sul tema "neve" nulla di più di quanto già illustrato nella fase delle comunicazioni è stato aggiunto, diverso è stato per gli altri temi.

In dettaglio, il centrodestra con i consiglieri aveva chiesto risposte sugli allacciamenti fognari al Merlo. a rispondere è stato il vice sindaco Campora che ha spiegato che le un le utenze non ancora collegate sono 17 in totale, alcune dislocate anche in altre parti diverse dal Merlo, ma riguardano per la maggior parte unità abitative sfitte o in vendita, mentre circa una decina hanno problemi con passaggi di proprietà. E' intenzione dell'amministrazione, in accordo con il gestore idrico, provvedere al monitoraggio per addivenire a una soluzione.

Ancora una volta in consiglio si è tornati a discutere di decoro urbano e, in particolare del rione Altipiano. A rispondere alle domande del centrodestra è stato il vice sindaco Campora. Il numero di cestini è considerato sufficiente, verranno fatte però considerazioni in confronto con Acem, anche per la possibile creazione della figura dell'ispettore ambientale. In relazione alle deiezioni canine è prevista la realizzazione di aree di sgambamento cani, ma che non devono essere scambiati per "toilette" per cani. La responsabilità primaria dovrebbe pervenire dai proprietari in primis.

"Misura di ordine pubblico" - così il sindaco ha chiarito la questione relativa alle polemiche per l'ordinanza di diveto vendita bevande in recipieti di vetro in occasione delle partite del Marocco per i mondiali del Qatar - "Una misura di buon senso per la sicurezza di tutti. Inoltre, lo ricordo, per regolamento di polizia locale l'utilizzo di fumogeni e mortaretti è vietato, in particolare nelle serate come quella di Capodanno".

A firma dei consiglieri del centrodestra anche un'interrogazione sul reddito di cittadinanza con la quale chiedevano i numeri e le statistiche dei percettori del RC e se il comune ha attivato o intende attivare i PUC, progetti utili alla collettività per coinvolgere i percettori del reddito.

La risposta è arrivata dall'assessore Francesca Botto che, dati alla mano, ha illustrato i risultati dei "cantieri di lavoro" attivati dal Comune con il finanziamento della regione piemonte, a fronte dei PUC, misura più dispensiosa, che sarebbe a carico del comune e meno fruttuosa, visto il ridotto numero di ore.

"Ho voluto, come sempre, rispondere in modo puntuale alla interrogazione dei consiglieri di centrodestra." - ha dichiarato l'assessore a margine dell'intervento - Obiettivamente il reddito di cittadinanza è una misura che merita più di un aggiustamento, non a caso il Governo è recentemente intervenuto. Cosa, invece, non è pervenuto è l'imbarazzo dei componenti di quel partito - la Lega - che ha contribuito in modo fondamentale a dare vita a questa misura e che oggi, al contrario, la critica fino a smantellarla. Non si preoccupino, a Mondovì entreranno a breve in vigore i nuovi 'cantieri di lavoro' dedicati alle persone over 58 ed interamente finanziati dalla Regione Piemonte: in provincia di Cuneo prenderanno avvio 11 cantieri e 3 di questi, il numero più grande, sono quelli del nostro Comune".

All'interrogazione sulla Tari ha risposto chiaramente l'assessore al bilancio Alberto Rabbia che ha poi aggiunto: "Mentre leggevo l'interrogazione vergata dai gruppi consiliari di centrodestra mi è parso di avere fra le mani la celeberrima 'Settimana Enigmistica', in particolare il gioco 'Trova le Differenze': infatti, fra ciò che i consiglieri di minoranza dicono essere stato in vigore fino al 2016 e ciò che è in vigore oggi non c'è alcuna differenza. Spiace che per un po' di visibilità venga sacrificata la verità dei fatti".

A firma dei consiglieri del centrosinistra Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia l'interrogazione sulle misure e iniziative rivolte alla promozione dell'agio e prevenzione disagio sociale e giovanile.

"Ammonta a quasi 1 milione di euro il totale delle risorse che il Comune, o nel ruolo di capofila o in quello di partner, sta investendo nei progetti per l'azione giovanile e nelle misure per combattere il disagio dei più giovani." - ha evidenziato l'assessore Alessandro Terreno, dopo aver dettagliato gli ultimi interventi conclusi o in fase di sviluppo come MonregalYou o Parkout- "Progetti che, sono stati seguiti e presentati ai vari bandi grazie al lavoro del Tavolo per le Politiche Sociali e Giovanili, ultimo dei quali - il progetto CU.BE - ha visto un sostegno di 100 mila euro da parte della Fondazione CRC."