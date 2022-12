Al Magda Olivero per "Lunedì Cinema" il film "Re granchio" apre la stagione 2023

Dopo la pausa natalizia ricomincia anche la stagione “Lunedì Cinema” al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata da Ratatoj Aps in collaborazione con il Comune di Saluzzo. Per la stagione invernale la proposta vuole continuare ad essere di alto livello, nella direzione del cinema d’essai, in collaborazione con le realtà territoriali e nazionali come AIACE e Sottodiciotto Film Festival, UCCA (Unione circoli cinematografici ARCI), Piemonte Movie e la Cineteca di Bologna.

Ad aprire la stagione lunedì 9 gennaio alle ore 21 sarà “Re Granchio”, un film del 2021 diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e che rientra nella Rassegna itinerante UCCA “L’Italia che non si vede”. Il costo del biglietto è di 5 euro, gratuito per i soci ARCI (prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2022/2023).

Per la prima volta insieme come registi, la coppia Rigo de Righi e Zoppis racconta la storia ambientata nei giorni nostri di Luciano, un ubriacone che vive nel borgo della Tuscia tardo ottocentesca, e che, a causa del suo carattere ribelle e dispotico, viene allontanato dal resto della comunità. Nel tentativo di salvare la donna amata dal principe, commette uno sbaglio che lo costringerà a fuggire in esilio nella Terra del Fuoco, ma la ricerca dell’oro non farà altro che seminare avidità nel territorio.

Se la prima parte del film racconta una storia d’amore unita a critica sociale, nella seconda parte la pellicola si incentra sulla ricerca di un tesoro nascosto in Argentina e viene data allo spettatore la possibilità di viaggiare con la mente dagli Appennini alle Ande, grazie a luoghi e personaggi inquadrati con raffinatezza, nonostante la violenza.

La stagione “Lunedì Cinema” proseguirà con cadenza settimanale e porterà sul maxi schermo del Cinema Teatro Magda Olivero grandi classici come “Psyco” di Hitchcock o “Caro diario” di Nanni Moretti nelle loro versioni restaurate in 4k. Non mancheranno ultime uscite in grado di sfiorare i diversissimi generi cinematografici, con una particolare attenzione al cinema europeo, come con “Triangle of sadness” di Ruben Östlund, “Wild Men” di Thomas Daneskov, “Se fate i bravi” di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone, “Tory e Lokita” di Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne, in collaborazione con il progetto Sai – Sistema di accoglienza ed integrazione, e “Bosco” di Alicia Cano, in collaborazione con Walden.

Ulteriori informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it