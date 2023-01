Cuneo, la camminata per la pace torna in via Roma sabato 7 gennaio

Sabato 31 dicembre, dalle 16 alle 17 in via Roma a Cuneo, si è svolta la tradizionale camminata per la pace promossa dal Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo, con riflessioni e letture sul tema delle guerre che affliggono il Pianeta.

L’iniziativa si ripeterà il prossimo sabato 7 gennaio, con la medesima modalità: ritrovo in piazzetta Audiffredi alle 16 e partenza per il sagrato del Duomo in via Roma.

Lungo il percorso verranno lette testimonianze e riflessioni sul tema della pace e della nonviolenza. La cittadinanza è invitata.