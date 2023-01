A Dronero la lotteria "Il Bottegone": estratti i biglietti vincenti

112 i numeri estratti, tra curiosità e suspense.

Ieri pomeriggio, venerdì 6 gennaio, presso i locali dell’ex Caffè Teatro di Dronero è avvenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria natalizia Il Bottegone.

Biglietti in omaggio dati a quanti si recavano ad acquistare nei tanti negozi aderenti a Dronero, Roccabruna, Villar San Costanzo e Cartignano. In palio tantissimi premi. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Il Bottegone in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Ha visto anche quest’anno l’importante sostegno della Banca di Caraglio.

Ad essere presente, oltre al presidente dell’associazione dronerese Maurizio Bagnaschi con alcuni dei soci, il sindaco di Dronero Mauro Astesano. Da parte sua un’evidente soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e, soprattutto, il suo ribadire l’appoggio a tutto ciò che per Dronero crea comunità e porti a belle realizzazioni. Presente, infine, anche Mario Valenti in rappresentanza della Pro Loco.

L’estrazione dei numeri grazie ad un sistema computerizzato estremamente efficace ed innovativo creato da Alex Gorga ed una diretta facebook sulla pagina Il Bottegone, di modo che chiunque potesse vedere l’estrazione.

Primo premio al numero 53673, che ha vinto un Voucher vacanza dal valore di 2.000 euro; il numero 88208, invece, si è aggiudicato il secondo premio, con il regalo un computer portatile Lenovo; al 73261 il terzo premio, con in regalo una Smart Box offerta dal Consorzio Turistico Valle Maira.

“Ci tengo davvero a ringraziare tutti - commenta il presidente dell'associazione Maurizio Bagnaschi -. I commercianti che hanno aderito distribuendo in omaggio i biglietti, tutte le attività e gli enti che hanno offerto i meravigliosi premi messi in palio, il Comune e la Pro Loco per il loro prezioso sostegno e la Banca di Caraglio per l'importantissimo contributo. Noi ci teniamo tanto a questa iniziativa e personalmente ringrazio Andrea, Davide, Manuela e Nadia, soci dell'associazione, per tutto il lavoro e l’entusiasmo. Grazie anche ad Alex Gorga per aver realizzato un sistema computerizzato assolutamente fantastico. È stato bellissimo anche quest’anno riuscire ad realizzare quest'iniziativa!"

Esposto per Dronero e nei negozi aderenti l’elenco di tutti i biglietti estratti e dei premi, riportato anche sulle pagine facebook “Il Bottegone” e “Sei di Dronero se”. Il ritiro dei premi potr

à avvenire presso l’ex Caffè Teatro nei seguenti giorni:

Mercoledì 11 gennaio: dalle ore 14:30 alle ore 15:30;

Venerdì 13 gennaio dalle ore 19 alle ore 20;

14 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Per info o accordi ritiro:

Nadia 333 420 1785

Manuela 347 764 3687

Davide 348 400 3286