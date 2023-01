Parziali e frammentarie le notizie che arrivano da Argentera, in alta Valle Stura, dove stanno intervenendo i soccorsi - ambulanze e vigili del fuoco - per un'intossicazione da monossido di carbonio verificatasi in un'abitazione di Villaggio Primavera.

Sarebbero sei o sette le persone intossicate, ma al momento non c'è conferma, l'intervento è in corso.

Notizia in aggiornamento