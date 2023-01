Bilancio da 10 e lode per il terzo anno di gestione al Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì

Il bilancio del terzo anno di gestione al Canile Rifugio 281 è assolutamente positivo.

È giunto al termine il terzo anno della gestione GEA del Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì. Le volontarie lo raccontano attraverso i numeri mentre già guardano a nuove sfide e altrettanti progetti per il 2023.

Nel 2020 l’associazione GEA ODV acquisisce il Canile di San Michele, un canile che era in pessime condizioni e sovraffollato dove venivano infatti ospitati quasi 200 cani.

Un duro lavoro di squadra, GEA conta fra le sue fila più di trenta volontari, e un chiaro progetto che voleva trasformare quel luogo cupo in un uno spazio aperto alla cittadinanza, bello per le persone e ospitale per i cani, ha fatto sì che il 281 in poco tempo riuscisse a raccontare una nuova visione di canile. Un racconto che fa tutti i giorni sui social dove conta quasi 7000 follower su Instagram e 74.000 persone che seguono i post di Facebook.

Momenti di vita in Canile che le volontarie raccontano con graziosi video super seguiti, soprattutto quelli delle adozioni che vengono raccontate nella rubrica “I SALUTI DELLA DOMENICA” ma anche i video dei funamboleschi accalappi sul territorio ad ogni ora del giorno e della notte e con qualunque clima.

Nel 2022 50 cani hanno trovato casa: GEA punta molto sulla qualità delle adozioni che vengono seguite da personale qualificato che garantisce al futuro adottante e al cane scelto tutto quel supporto necessario alla nascita di una duratura amicizia.

Le ragazze di GEA, o GEA GIRLS come si definiscono, sono invece partite per togliere dalla strada un cane perso o abbandonato per ben 154 volte; di questi, 90 sono stati restituiti al proprietario. Invece sono 64 i cani entrati fra le file di quelli in cerca di casa.

Nel 2022 per opera di GEA sono stati identificati tramite microchip 56 cani, “il microchip oltre ad essere obbligatorio per legge è anche uno strumento efficace per rintracciare il proprio cane in caso di fuga o smarrimento” ricorda Stefania Labruzzo, amministratrice di GEA.

Un cavallo di battaglia per le volontarie GEA è promuovere la sterilizzazione dei cani del territorio perché ritengono sia il punto cruciale per una efficace lotta al randagismo.

Nel 2022 sono stati sterilizzati dall’associazione 58 animali che se si moltiplica per 6 cuccioli nati per ognuno di loro nei prossimi 8 anni vuol dire quasi 2800 randagi in meno in cerca di casa

Per GEA rimane anche importante la divulgazione di una sana cultura cinofila e lo fa attraverso i social e il proprio sito www.geassociazione.eu, ma anche attraverso i 26 articoli pubblicati ne “La rubrica che abbaia” sull’Unione Monregalese e attraverso eventi, corsi e laboratori promossi e organizzati. Solo nel 2022 sono state 56 le occasioni di incontro, confronto e crescita personale per la cittadinanza.

La gestione di un canile in stile GEA necessita di risorse e lavoro e i numeri parlano chiaro: 3700 ore all’anno di lavoro dedicato alla gestione degli animali e della struttura, 600 ore di volontariato dedicate ai cani, 350 dosi di antiparassitari e vermifughi. 18.820 euro di spese veterinarie e farmaci. 100 i vaccini e 7200 kg di crocchette acquistate in un anno per un totale di oltre 19.000 euro di spese in alimenti

Ma cosa hanno in mente le GEA GIRLS per il 2023? “Vogliamo crescere ancora, nel 2023 inizieremo a mettere le basi per un progetto innovativo, quello del PARCO CANILE. Desideriamo radicalmente trasformare questo luogo sviluppando nuovi spazi e inaugurando nuovi servizi aperti alla cittadinanza. Quest’anno 5 nuovi comuni si sono uniti ai 22 che già erano convenzionati al 281; questo ci fa capire che il lavoro che facciamo è apprezzato e riconosciuto. Vogliamo creare un fiore all’occhiello per la nostra comunità perché se lo meritano i cani, ma anche tutte le persone che amano credere e immaginare un futuro più bello” ci svela Estelo Anghilante presidentessa di GEA.

Per seguire il lavoro di GEA puoi farlo attraverso diversi canali:

Facebook: /geailcercacasa o /canilerifugio281

Instagram: @geacanilerifugio281

Youtube: @geailcercacasa

Per contatti:

mail: geassociazione@libero.it