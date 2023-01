Franco Morisiasco e i suoi tre figli: "I vostri messaggi ci rendono più forti e determinati"

Stiamo parlando della famiglia titolare del Caseificio Moris di Caraglio, andato distrutto in quella che era la parte produttiva e di vendita a causa di uno spaventoso incendio, scatenatosi stamattina per cause ancora in fase di valutazione.

Targatocn stamattina ha raccontato la tragedia, con immagini e video di quello che è accaduto, in pochissimo tempo, lungo la provinciale che collega il paese con Busca.



Un duro colpo, che cancella anni di lavoro, come scrivono in un post sulla pagina Facebook del Caseificio Moris.

Ma anche il grazie per l'enorme solidarietà e affetto ricevuti. Trovare il tempo e la voglia di dire grazie, dopo che tanta della tua vita e del tuo sudore sono andati letteralmente in fumo, dice, di questa famiglia, più di mille parole...

"Purtroppo molti di voi sapranno già cosa è successo al nostro Caseificio. Una tragedia che ha cancellato anni anni di duro lavoro e tanta passione. Grazie al cielo nessun ferito, e le nostre bufale tutte salve.