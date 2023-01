Saluzzo: addio alla maestra Peirone, vedova dell’ex direttore didattico Giovanni Battisti

Era una figura storica di maestra a Saluzzo e in val Po. Se n’è andata all’età di 98 anni Elisabetta Peirone, vedova Battisti. Molto conosciuta, ha insegnato dagli anni del Dopoguerra a generazioni di bambini ed era la moglie di Giovanni Battisti, ex direttore didattico alla "Francesco Costa" e figura di riferimento nell’ambito associativo degli Alpini del territorio, ex ufficiale delle Penne Nere, morto nel 2007.

Lascia i figli Armando con Nicoletta, Anna Luisa con Bruno, Paola con Aldo, nipoti e pronipoti. Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 10 gennaio, alle ore 18 presso la cattedrale di Saluzzo.

I funerali avranno luogo domani, mercoledì 11 gennaio, alle 15,30, sempre nel Duomo cittadino.