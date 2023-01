Cuneo: è quello di Cerialdo l'abero di Natale più bello!

E' il quartiere di Cerialdo ad aggiudicarsi il premio per il miglior albero di Natale 2022 della città di Cuneo.



L'iniziativa, lanciata dall'amministrazione comunale e da Cuneo Illuminata, si è proposta di dotare ciascun quartiere di un singolo albero di Natale, da addobbare in totale libertà: lo sfogo di creatività dei residenti di Cerialdo - assieme a quelli di Confreria, il cui albero è stato il più votato sui social - ha pagato.



Sulla pagina Facebook di Cuneo Illuminata i ringraziamenti di rito "a tutti i comitati di quartiere e frazione per aver partecipato e abbellito i propri spazi, al Comune di Cuneo e Alba Catti Garden per la disponibilità".