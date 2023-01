Al via i lavori per riqualificare gli alloggi di edilizia popolare a Mondovì Piazza

Sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia popolare a Mondovì nel rione di Piazza.

Gli immobili, che si trovano in via Vico ai civici 32-34-36, di proprietà del Comune e in gestione all'ATC, saranno oggetto di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, grazie a un finanziamento ottenuto tramite il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con il programma “Sicuro, verde e sociale".

La notizia del finanziamento era stata ufficializzata lo scorso gennaio, con l'allora assessore della Giunta Adriano, Cecilia Rizzola (leggi qui).

La partecipazione al bando aveva portato all'assegnazione di circa 650mila euro, che verranno utilizzati anche per gli interventi sugli alloggi di via San Pio V.

MODIFICHE ALLA VIABILITA'