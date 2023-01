La "Sopravvivenza culturale di una comunità in via di estinzione": Casteldelfino ottiene ottiene un finanziamento sulla Legge di tutela delle minoranze

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, ha concesso, per il tramite della convenzionata Regione Piemonte, un finanziamento di 15.360 euro sulla Legge n. 482 /99 relativa alle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Il bando scadeva ad aprile scorso al quale aveva partecipato, per proprio conto, il Comune di Casteldelfino non avendo voluto rilasciare la delega all’Unione Montana Valle Varaita.

Il progetto finanziato dal titolo "Sopravvivenza culturale di una comunità in via di estinzione" é relativo alla lingua occitana e si articola nelle due proposte dello sportello linguistico con un budget di € 11.520,00 e delle attività culturali con un budget di € 3.840,00. Il Comune ora ha 90 giorni per presentare alla Regione Piemonte il progetto esecutivo per l’approvazione finale e la sua conseguente realizzazione.

Dichiara, in proposito il primo cittadino Domenico Amorisco. “Ho sempre apprezzato la cultura occitana tant’è vero che nel decennio dei primi due mandati di sindaco di Casteledelfino (2006/2016), partecipando sempre fuori della allora Comunità Montana e all’insegna del “recupero e promozione di una cultura in via di estinzione” ho ricevuto assegnazioni sulla Legge 482/99 per un depliant d’immagine in lingua occitana , per un corso di formazione della lingua occitana e per il sito web del Comune in occitano.

Il finanziamento 2022 di 15.360 euro ora, mi riempie di soddisfazione perché dimostra che la cultura occitana è anche di chi la ama e non soltanto di chi ha la fortuna di parlarla con la variante che allora si parlava solo di cultura in via di estinzione, oggi purtroppo si parla di comunità in via di estinzione!”