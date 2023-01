Busca, la Mostra di Joan Mirò supera le 4000 presenze

Superate le 4000 presenze a Casa Francotto. Sold out anche grazie all’abbinamento con la straordinaria Collezione La Gaia che ha richiamato visitatori da tutto il Piemonte.



In settimana hanno anche ripreso a pieno ritmo le attività didattiche per le scuole di S.Chiaffredo di Busca, Bernezzo, Cuneo, Lanzo Torinese, Villar Perosa. Domenica prossima 22 gennaio è previsto in abbinamento tra la Mostra di Joan Mirò e la visita al Borgo Biandone di Busca, l’antica area industriale di Busca, e in particolare alla vecchia Fucina. Un esempio ancora intatto di come l’acqua del Canale “della Morea”, costruito nel 1400, muoveva tutte le cose.



La partenza da Casa Francotto, accompagnati da una guida naturalistica, è fissata alle 14, alle 14,45 e 15,30. Sono gradite le prenotazioni. La mostra, visto il successo, è stata prorogata fino a domenica 19 febbraio.



Per info: info@casafrancotto.it 3715420603 (lunedì dalle 9,30 alle 12 – venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e sabato dalle 10 alle 12)